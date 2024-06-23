為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

全台烏殼綠竹筍最大產地在雲林！ 公所首次以它當主角推廣

活動現場展售當地「烏殼綠竹筍」，讓消費者們能就近購得。（記者李文德攝）

活動現場展售當地「烏殼綠竹筍」，讓消費者們能就近購得。（記者李文德攝）

2024/06/23 14:11

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗南鎮是台灣最早也是最主要的烏殼綠竹筍產地，栽種面積290公頃左右，產量占全國四至五成，位居全台之冠。不過當地少有機會舉辦推廣活動，今鎮公所首度以此做推廣主角，舉辦「竹筍節」吸引上千民眾一起享受竹筍料理。筍農表示，現在烏殼綠竹筍市場平均價每公斤30至40元，物美價廉，正是品嘗最佳時機。

公所首度舉辦「竹筍節」活動，推廣在地農產「烏殼綠」。除了展售竹筍外，現場還有超過1000份的竹筍粥、竹筍湯、筍肉包供民眾免費品嘗，還有竹筍彈珠台、竹筍套圈圈等闖關遊戲。雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛等人與會。

沈暉勛指出，斗南是烏殼綠竹筍產區，栽種面積大約290公頃，主要分布在新南、阿丹、石龜及石溪里，產量居於全台第一。而以往農產推廣活動輪流以馬鈴薯、絲瓜當主力推廣，今年首度將「烏殼綠」當主角，未來將會納入輪流的行銷對象。

南昌農產加工生產合作社總幹事黃源波表示，烏殼綠竹筍主產季落於3月至7月，端午節前後更是量產。但因其適合生長溫度落於28度左右，現在溫度對於它而言較為炎熱，因此產量稍減。不過近來因雨水滋潤，竹筍卻更加細嫩爽脆。

黃源波表示，因端午節前需求量較高，市場拍賣平均價每公斤近70元，而端午過後，因目前烏殼綠竹筍賣相不如之前，故平均價30至40元，不過品質未受影響，此時選擇購買可謂「物美價廉」。

黃源波表示，烏殼綠竹筍煮湯最為推薦，如果要涼拌入菜，建議竹筍蒸煮需蒸兩次為佳，甚至想要大火快炒也需要先將竹筍煮透才能下鍋。

斗南鎮烏殼綠竹筍種植面積近290公頃左右，產量位居全台之冠。（記者李文德攝）

斗南鎮烏殼綠竹筍種植面積近290公頃左右，產量位居全台之冠。（記者李文德攝）

活動中更有竹筍套圈圈，讓民眾們大展身手，套中便得一根竹筍。（記者李文德攝）

活動中更有竹筍套圈圈，讓民眾們大展身手，套中便得一根竹筍。（記者李文德攝）

斗南鎮公所今天首度以「烏殼綠竹筍」為推廣主角，舉辦竹筍節活動。（記者李文德攝）

斗南鎮公所今天首度以「烏殼綠竹筍」為推廣主角，舉辦竹筍節活動。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
諸羅樹蛙合作社 綠竹筍獲日青睞
2024/04/23 05:30

諸羅樹蛙合作社 綠竹筍獲日青睞
連續幾波降雨雲林西瓜裂果 地方爭取天然災害救助
2024/05/07 13:11

連續幾波降雨雲林西瓜裂果 地方爭取天然災害救助

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
健康網》台灣8大筍比一比 「白富美」涼拌就好吃
2024/05/03 07:31

健康網》台灣8大筍比一比 「白富美」涼拌就好吃
全國唯一官方認證諸羅樹蛙品牌合作社週年慶
2024/04/22 13:33

全國唯一官方認證諸羅樹蛙品牌合作社週年慶

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播