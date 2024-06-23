全台烏殼綠竹筍最大產地在雲林！ 公所首次以它當主角推廣

活動現場展售當地「烏殼綠竹筍」，讓消費者們能就近購得。（記者李文德攝）

2024/06/23 14:11

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗南鎮是台灣最早也是最主要的烏殼綠竹筍產地，栽種面積290公頃左右，產量占全國四至五成，位居全台之冠。不過當地少有機會舉辦推廣活動，今鎮公所首度以此做推廣主角，舉辦「竹筍節」吸引上千民眾一起享受竹筍料理。筍農表示，現在烏殼綠竹筍市場平均價每公斤30至40元，物美價廉，正是品嘗最佳時機。

公所首度舉辦「竹筍節」活動，推廣在地農產「烏殼綠」。除了展售竹筍外，現場還有超過1000份的竹筍粥、竹筍湯、筍肉包供民眾免費品嘗，還有竹筍彈珠台、竹筍套圈圈等闖關遊戲。雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛等人與會。

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沈暉勛指出，斗南是烏殼綠竹筍產區，栽種面積大約290公頃，主要分布在新南、阿丹、石龜及石溪里，產量居於全台第一。而以往農產推廣活動輪流以馬鈴薯、絲瓜當主力推廣，今年首度將「烏殼綠」當主角，未來將會納入輪流的行銷對象。

南昌農產加工生產合作社總幹事黃源波表示，烏殼綠竹筍主產季落於3月至7月，端午節前後更是量產。但因其適合生長溫度落於28度左右，現在溫度對於它而言較為炎熱，因此產量稍減。不過近來因雨水滋潤，竹筍卻更加細嫩爽脆。

黃源波表示，因端午節前需求量較高，市場拍賣平均價每公斤近70元，而端午過後，因目前烏殼綠竹筍賣相不如之前，故平均價30至40元，不過品質未受影響，此時選擇購買可謂「物美價廉」。

黃源波表示，烏殼綠竹筍煮湯最為推薦，如果要涼拌入菜，建議竹筍蒸煮需蒸兩次為佳，甚至想要大火快炒也需要先將竹筍煮透才能下鍋。

斗南鎮烏殼綠竹筍種植面積近290公頃左右，產量位居全台之冠。（記者李文德攝）

活動中更有竹筍套圈圈，讓民眾們大展身手，套中便得一根竹筍。（記者李文德攝）

斗南鎮公所今天首度以「烏殼綠竹筍」為推廣主角，舉辦竹筍節活動。（記者李文德攝）

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