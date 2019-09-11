老舊醫院不符公安挨罰 院方批市府影響生存

2019-09-11 20:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有17家早期興建的中小型醫院，因走廊及樓梯寬度不足，不符合公安標準，多年來被市府列管且屢次開罰，今天有15家醫療院所聯合到市府陳情，指老舊醫院存在4、50年，建築物結構難以更改，且施工期間病患該何去何從？市府動輒重罰，分明要醫院無法生存，陳情人揚言若不撤銷罰單，不排除持續抗議。

工務局使用管理科長陳德儒指出，市府列管17家老舊醫院位於住宅區，多數有走廊寬度不足1.6米、樓梯寬度不足1.4米等問題，且室內裝修未申請，有公安疑慮，考量醫院為公眾使用，且病患逃生困難，市府從2008年起成立專案小組，積極輔導老舊醫院改善建築物。

祥顥醫院院長葉炳良指出，全台所有老舊醫院均依照當時法令設立，唯有新北市要求須符合新法，每年開罰，動輒一次12萬元，影響醫院生存，而存在4、50年的老舊建築物無法更改設計，只能拆除重建，施工期間呼吸照護病患該如何安置，如果不能營業，勢必將大量資譴員工，擺明要逼他們走上絕路。

陳德儒表示，有鑑於2018年台北醫院護理之家發生嚴重火警，造成住院病患逃生不及，造成嚴重傷亡，突顯醫療院所公安的重要性，尤其是老舊醫院，因多處不符現行的法規，成為公安的不定時炸彈。

陳德儒說，市府輔導老舊醫院改善超過10年，仍有業者認為自身經營的場所已領有合法登記證，未針對缺失改善，無法保障醫護人員及病患安全。市府於今年8月發文給業者，給予4至6個月提報改善計畫，若仍無法依規定改善，將提報公安稽查小組討論。

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