在宜蘭Rebirth！巧克力師黃仲磊 獲世界大獎賽亞太區銀牌

2019-09-11 21:22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市創新育成中心進駐廠商商Rebirth Chocolate巧克力師黃仲磊，參加有巧克力奧斯卡之稱的世界巧克力大獎賽亞太區競賽，以名為「夏日海洋」的巧克力，獲得銀牌殊榮，今宜蘭市長江聰淵前往頒獎表揚；黃仲磊說，「夏日海洋」利用檸檬與百香果的香氣，呈現夏日前往海邊消暑的感覺。

32歲的黃仲磊與他的太太郭純伶同為高雄人，是佛光大學心理系的同學，2人2年前因為眷戀宜蘭的好山好水與生活步調，決定在相識地結婚、定居，但當時從事倉儲工作的黃仲磊上班常常日夜顛倒，生活作息不正常，因此毅然決然決定創業，賣起手工巧克力。

由於本身就愛吃巧克力，加上做巧克力做出了興趣，黃仲磊靠著不斷蒐集資料，以及失敗經驗的累積，成功成為巧克力師，不但在宜蘭市創新育成中心的輔導下成功創業開店，更在今年世界巧克力大賽亞太區賽，以「夏日海洋」這款巧克力，從14國、915件的參賽作品中脫穎而出，獲得銀牌獎的殊榮。

「夏日海洋」以象徵海洋的波紋與藍色為外型，看起來就像一顆貝殼，充滿夏日海洋風格；黃仲磊說，巧克力的設計取材自夏日的海邊，想讓民眾一吃，就有被海邊浪花打在身上的清爽感，他指出，他的巧克力品牌Rebirth，代表重生的意思，就有如他和妻子一起在宜蘭創業、重生。

宜蘭市長江聰淵指出，很高興看到黃仲磊與妻子一起在宜蘭落地深耕，憑藉對巧克力的堅持與熱情，在世界競賽獲得肯定，也希望宜蘭市創新育成中心這樣的平台，能鼓勵更多年輕人堅持理念，開拓新事業。

宜蘭市創新育成中心進駐廠商商Rebirth Chocolate巧克力師黃仲磊（前排右3），參加有巧克力奧斯卡之稱的世界巧克力大獎賽亞太區競賽，獲得銀牌殊榮，宜蘭市長江聰淵（前排左2）今天頒獎表揚。（記者林敬倫攝）

黃仲磊參加有巧克力奧斯卡之稱的世界巧克力大獎賽亞太區競賽，以名為「夏日海洋」的巧克力，獲得銀牌殊榮。（記者林敬倫攝）

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