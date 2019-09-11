陶瓷手沖咖啡壺奪兩項新獎 評審讚復古又新穎

2019-09-11 14:06

〔記者邱書昱／新北報導〕每兩年舉辦一次的「2019陶瓷新品獎」今天在新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦頒獎典禮，首次參賽的陶藝家彭雲的作品《白粉引手沖咖啡壺》奪下日用類新品獎及市場潛力獎，同時也獲得鶯歌燒品牌的授權，評審委員陳俊良稱讚作品具有30到40年代的風格，復古又新穎，很有市場性。

就讀新北市立鶯歌高級工商職業學校陶瓷工程科時的彭雲，對於咖啡頗有研究，從台灣藝術大學工藝設計學系畢業後便自行創業，開始手工製作市面上少見的陶瓷手沖咖啡壺組。

經過3個月的時間研發，彭雲終於突破最難接合的壺嘴及把手，還特別融入品酒的概念，把咖啡杯設計為清酒常用的淺杯，大口緣較能迅速散發咖啡香氣，而咖啡杯的杯壁輕薄，除了能夠聞到香氣外，也能使咖啡口感更加清新。

他也介紹，本壺組使用粉引技法帶出陶土的質感，保留部分不上釉，讓視覺及觸覺都有雙重感受，另外最重的咖啡壺僅533克，濾杯、分享杯、咖啡杯都沒有超過300克，目前已經開始量產。

彭雲的媽媽蘇桂枝也很支持兒子走這條創作道路，只要有新創作出的作品，一定會先請媽媽試用。彭雲笑說，趁洗碗、收碗盤時候檢驗是否實用、耐摔。

陶瓷博物館長吳秀慈表示，陶瓷新品獎是一檔有藝術氣又不是「純藝術」的陶瓷展覽，商品的設計平易近人，參賽得獎者就能夠在陶博館販售，如果藝術家是在鶯歌、樹林、三峽、桃園市八德區、大溪區等地區，就能夠獲得鶯歌燒授權。

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