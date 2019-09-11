接管後污水沒排乾淨 基隆自來水染黃

2019-09-11 14:07

〔記者林欣漢／基隆報導〕自來水公司昨天在中山一、二路進行新舊管線銜接工程時，疑似管線內污水沒有完全排出，復水後周邊用戶發現水塔、水龍頭流出的都是黃泥水，市議員呼籲受害民眾拍照向里辦公室登記求償，水公司表示，造成民眾困擾深感抱歉，這兩天也積極協助住戶清洗水塔、管線，有問題可撥打1910客服專線。

市議員莊敬聖說，昨天下午中山一、二路拓寬工程施工不慎，未將管內污水排出，直接輸送到住戶的水塔，嚴重影響中山區安平里及中山里一帶的用水安全，他呼籲民眾先拍照存證，再撥打1910提出申訴，或向里辦公室登記清洗水塔為補償，家中有濾水器流入污水的也要協助解決。市議員宋瑋莉、楊石城也接獲民眾陳情，通知水公司要積極協助民眾處理後續。

水公司表示，昨天配合中山一、二路道路拓寬工程，施工廠商因排水未盡徹底，導致污水流進附近用戶家中，昨晚7點30分接獲民眾通報後，即刻派員赴現場再加強實施排水，直到晚上10點排水乾淨後，隨即恢復正常供水。

水公司說，有即時通知當地議員及里長，表示抱歉及說明處理經過外，並適時於臉書說明，同時請議員、里長協助處理後續的賠償事宜。後續將要求施工向廠商負責一切賠償，並依合約規定處以罰款。

今天下午，將由新山給水廠廠長陳春泉及基隆服務所主任林夢熊一同現場，向里長及議員報告處理情形與後續作為，同時致歉。

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