18歲印度少年突過世 捐獻眼角膜遺愛台灣

2019-09-11 10:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕來自印度的18歲少年，上個月清晨突然嚴重癲癇症發作，導致意外送至新竹馬偕醫院，經過醫院搶救以及安裝葉克膜後，最終還是離開人世。家屬表示由於少年平常對人非常慷慨、大方，即便面臨死亡也希望能幫助更多的人，因此家屬主動向院方提出器官捐贈，經由醫院評估後，少年將捐出眼角膜遺愛台灣。

正值18歲的印度少年9歲時證實罹患癲癇，4年前隨家人工作一同搬遷來台。上個月底某日早晨，少年一如往常在住家附近公園遛狗，因病症發作口鼻朝下倒入池塘內，吸入污水泥濘引發肺部嚴重感染，附近鄰居聽到男孩身旁的狗吠聲，立即將少年拖出池塘，才發現少年已口吐白沫、全身抽搐，馬上送至新竹馬偕醫院急救，經過緊急處置，還是在5天後不幸辭世。

家屬表示，大兒子從小患病，家中就曾預想這一天會到來，只是沒有想到會來得這麼突然。與哥哥感情很好的小弟一度還無法接受哥哥離世，但經由醫院的關懷師與社工師協助，他也正學著慢慢走出傷痛。

新竹馬偕器官捐贈協調師楊佳盈表示，這是院方今年首例的器官捐贈。感謝家屬的大愛，得知家屬有意願進行器官捐贈，院內馬上跨部門合作。由協調師與社工師安撫家屬並解釋流程；另一方面也快速做捐贈比對，找尋適合的被贈與病患；院內也會診各單位醫師評估器官捐贈的可能性。最後經由家屬同意決定捐贈眼角膜，讓兒子能繼續看著這世界。

社工師李炘榆也說，目前全台還有近1萬名的病患在等候器官移植。此次病患與家屬因為是外國人，對於器官捐贈已有概念，溝通後很快就達到共識。相較於國人對於器官捐贈的印象才剛起步，加上風俗民情的差異因此相對保守。

新竹馬偕醫院為宣導器官捐贈觀念，將在20日上午9點於醫院大廳舉辦「捨＆得，支持器官捐贈」活動，現場也將邀請18歲印度小弟弟家屬來分享他們的心路歷程，讓民眾認識器官捐贈，且邀請大家一起以實際行動加入器官捐贈的行列。

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