不能失敗一定要成功！曹興誠：大罷免就是作公民或賤民的選擇

前聯電董事長、罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人曹興誠。（圖擷取自臉書）

2025/04/03 13:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台近日投書外媒，稱台灣應該與中國「和解」，還稱多數台灣人希望妥協，不願對抗，相關言論熱議。對此前聯電董事長曹興誠以《中國的流氓文化和賤民文化》為題，列出國民黨與統派人士舔共的言行，並疾呼「這次大罷免，是作公民或作賤民的選擇，我們不能失敗，一定要成功！」

曹興誠在臉書PO文表示，中國（正確應稱為三河流域）的流氓文化和賤民文化，流傳千年，至今猶烈，流氓就是不講道理，以暴力欺壓弱小，損人利己的惡棍，中國歷代的專制政權，包括現在的中共，都是殘民以逞的流氓政權，中共偽造文書，在其憲法中妄稱台灣是其領土，就是不講道理。然後依據其偽造之文書，頻頻發動軍演，威脅吞併台灣，就是耍流氓。

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曹興誠指出，賤民就是願意接受流氓覇凌，即使喪失所有主權、尊嚴、自由，也不敢反抗的懦夫，賤民信奉的哲學，是「好死不如賴活」，台灣有很多人，明明知道中共壓迫人權，作惡多端，卻不敢反共；反而幫中共恐嚇台灣人，勸大家去投降，以「避免戰爭」，這就是典型的賤民，賤民既然不敢反抗流氓，他們的出路，就是努力爭取流氓的好感，希望加入流氓，跟著魚肉鄉里。

曹興誠續指，國民黨在兩蔣時期，深知中共是萬惡的流氓，所以堅決反共。但是等到連戰，馬英九這些官二代、公子哥們掌控國民黨以後，看到中共這個流氓政權強大起來，觸發了其千年的賤民基因，於是帶著國民黨投共，天天和中共合謀，以反對台獨為藉口，來消滅中華民國，賤民言行的特色，就是強調「交流」，「和平」，而完全不談「主權」。沒有了主權，台灣人就成了任人宰割的奴隸。但國民黨不在乎台灣人有無主權，對他們來說，能討中共歡心，才是最重要的。

曹興誠分析，龍應台最近投書紐約時報，說要和平才有民主，完全不談台灣人的主權；她就是賤民；區桂芝上中共央視咒罵賴清德，也是為了討好中共，她也是賤民；王鴻薇也常常上中共央視，咒罵台灣。他稱蔡英文為「台灣地區領導人」。領著台灣的納稅錢，跑到對岸踐踏台灣的國格，她更是賤民中的賤民；蔣萬安被問到，哪個國家想消滅中華民國，他竟然當場呆住，不敢回答（見附圖）。我們在他身上看不到蔣經國的反共基因，看到的是懦弱的賤民基因。

曹興誠呼籲，台灣從李登輝開始，走向直接民主已經超過30年。現在大多數的台灣人，已經培養出強固的公民意識；尊重人權，厭惡流氓，更拒絕做賤民，台灣的公民都堅持「台灣是台灣人的台灣」。台灣人不是軟骨頭，為保護主權，台灣公民不惜一戰，這次大罷免，就是台灣公民維護主權的努力。

曹興誠直言，讓我們一起驅逐國會裡的賤民團、投共幫，藉著這次大罷免，我們也要宣示，想投降中共的賤民，請回中共國去居住。不要住在台灣，卻想拉著台灣公民去做賤民，這次大罷免，是作公民或作賤民的選擇，我們不能失敗，一定要成功！

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