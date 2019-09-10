國中老師邀古人速解新課綱 這6張圖讓教育部長也大讚

2019-09-10 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕配合12年國教的108年新課綱已經上路第2週了，有些民眾對它仍有許多不了解的地方，有國中教師以先秦諸子為素材，製作一系列解釋108年課綱重點的圖片，充滿創意且淺顯易懂的方式引發廣大的迴響，就連現任教育部長潘文忠也在臉書粉專分享貼文，盛讚她的創意與巧思。

「108課綱」全名為「12年國民基本教育課程綱要」，是教育部為了改善過去9年一貫與高中課程銜接落差，所做出的整合12年國教課綱，新課綱的重點放在學生的「素養」，與過去要求學生要有「知識」非常不一樣，「素養」即是面對未來不同的挑戰與適應不同的生活，所需具備的知識、能力與態度。

高雄市陽明國中學務主任吳宜蓉今年教授國中二年級中國史，加上之前擔任過教育部培訓的總課綱講師及高雄市教育局推廣課綱的輔導員，所以想到用先秦諸子結合課綱的重點，讓人可以一看就能快速理解。

本月8日她在臉書PO出一系列的圖片，可以從圖片中看到，先秦諸子以各自的立場與觀點用現代的語言描述108課綱，口號簡單清晰，文字淺顯易懂，又符合各家主張，讓教育部長潘文忠也忍不住在臉書粉專分享。

潘文忠在貼文中說「同仁今天和我分享了這篇貼文，害我忍不住笑出來，複習了諸子百家的特色，還兼談108課綱的重點，不得不說，這位老師這樣有創意的作圖，真的是108課綱 #素養導向 的最佳代言人 」。

原PO也馬上欣喜回應：「謝謝部長分享，我是高雄市陽明國中的老師喔～媽，我被教育部長分享了，人生成就解鎖。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法