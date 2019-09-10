素養題成本1題1萬 清大教授免費出題解決題荒

2019-09-10 22:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕108新課綱上路，3年後考大學也將朝向素養題，但清華大學指出，高中教學現場聽聞有「題荒」，而素養題請專家出要1題1萬元，為了幫助教學現場，副教務長焦傳金與19名教授投入設計，推出生科類素養題，開放免費使用，未來也將持續投入其他學科題目研發。

清大副教務長焦傳金表示，有次聽到教學現場很缺素養題資源，而請專家出一題的費用要1萬元，便開始思索邀集清大教授一同出題，並建置「讓素養飛」網頁，讓外界免費使用，既可解決題荒，也能推廣科普知識，善盡大學社會責任。

清大表示，焦傳金在生命科學院下登高一呼，有19名同院教授挺身響應，除了教授外，也特別找來新竹高中老師陳慕璇等5位高中生物教師參與編修，讓題目設計符合高中生物程度。也透過今年的青少年科學人才培育計畫，邀50名高中生試答回饋。

至於素養題內涵，焦傳金舉例，從「烏賊的數感」這項生物學新知著手，要介紹數感與烏賊實驗，並拿烏賊、蝦子等分組對照，測試其捕食選擇等，讓學生藉此分析理解，達到真正的「生物素養」；其他尚有「果蠅的社交與壽命」、「大腦神經再生」等素養題，共約30題，可讓高中師生免費下載練習。

陳慕璇表示，參與編修的高中老師們會先確認題幹是否易於閱讀，控制字數不要太長，並確定出題者想得到的答案是否與選項一致，檢核題目設計邏輯。她也建議教授們未來還能出一些評量學生計算能力及設計實驗的題目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法