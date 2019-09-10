免費到府除塵實則推銷高價吸塵器 消基會協調退款

2019-09-10 13:48

［記者楊政郡／台中報導］你有遇到「免費到府除塵螨」然後半強迫推銷高價吸塵器嗎？消基會中區分會陸續接獲20人書面申訴、上百通詢問電話，都是針對「德國海豚吸塵器」不讓他們退貨，有消費者現身說法，業務員強調是明星推薦，該會已協助4人全額退款，4人和解，其餘還拒絕退費或協調中，該會李東炫律師說，業者採取「訪問買賣」，7天內可以不問理由退貨，該會將協助消費者與業者再溝通，或是提起訴訟。

消基會中區分會上午找來三位消費者，他們說，都是在大賣場遇到業務人員來搭訕，說是可以免費，或是收取少許清潔費，到府除塵螨體驗，他們認為是除塵體驗，又是免費或少數費用是可接受，當場就簽下讓他們到府除塵的同意書。

但業務人員到府，當場就拆開全新的「德國海豚吸塵器」，然後開始除塵，還邊介紹使用方法，有消費者想要去忙別的事，還被業務員叫回來，要一起介紹使用方法及功能，還有三合一功能等等，說得天花亂墬，一台7萬9000元或8萬1000元，可分36期一期只要2700元，每個月請人打掃都不止這些錢，他們感覺有點被半強迫就買下了，沒有詢問、無從比較就簽下購買，可是三人都是當天、隔天、或7天內就表示要退貨都被拒絕，他們說自己使用起來發現CP值不高，聲音太吵了，當時沒感覺，一開大功率吵得受不了。

與業務員聯繫退貨，他們說機器已經拆封了、保證書上有說不退貨、不屬於消基法的「訪問買賣」等等，有的完全拒絕出席協調會，讓他們退貨無門。

中區分會律師李東炫說，業者一到府沒有徵詢消費者同意就把機器拆封，然後就以新機器示範操作，這已經是標準「訪問買賣」，消費者沒有比較其他商品的機會，沒有詢問其他商品價錢的機會，完全無從比較，讓業者給予一套置入性半強迫接受，所以消基法有特別保障，這類消費如同網購、電購，都是七天內不問理由就可退貨。

該會協助消費者與業者協調，已有4人全額退費，4人扣除部分清潔費後退費，其餘有的已超過7天猶豫期，有的主張廣告不實，產品沒有業務員說的那麼好等等，該會將繼續協助消費者協調或是打官司。

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