竹北繩索公園金字塔攀爬網要拆了！明年再當蜘蛛人

2019-09-10 10:27

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市兒一公園斥資百萬元建置的金字塔攀爬網，讓小朋友挑戰當蜘蛛人的樂趣，而深受喜愛，但因年限已久，市公所委託專業檢測不合格，為安全起見決定封閉，並公告預定明天（11日）拆除，預計明年再引進繩索主題的特色遊具。

竹北市公所表示，新竹高鐵特定區的公園，10多年前由內政部所規劃開發，其中這座位於嘉豐五路兒一公園的繩索遊具「金字塔型攀爬網」，約3層樓高，自韓國進口，造價約100萬元，國內並無專門維修的業者，且早已過保固期。

近幾年，繩索遊具出現零件鬆脫、掉落或鋼線裸露等問題，公所皆委請廠商設法修復，維護使用者的安全；但是這次委請專業檢測廠商評估檢查結果為不合格，為安全起見，只好封閉，請民眾即日起勿再使用或靠近遊具，已排定11日進行拆除作業。

公用事業課說，公所將編列109年度預算，以繩索為主題，建置新的特色遊具，如招標作業順利，預計最快明年中旬可以新設完成，屆時再歡迎家長陪同孩子們一起來玩。

針對公園，多名竹北市民代表數度提案，建議市公所儘量採用特色遊具，捨棄罐頭遊具。

樹黨前竹北市民代表許育綸說，還我特色公園行動聯盟（簡稱特公盟）推薦全國特色公園，繩索公園是新竹縣唯一的代表名單，支持公所將遊具更改形狀但維持繩索攀爬功能。

根據特公盟的推薦，「竹北的兒童繩索公園，三層樓高且錯綜複雜的金字塔造型，相當考驗孩子肌力、耐力、空間感、平衡感、肢體協調能力。」

目前，竹北市一百多座公園中，特別設計的主題公園有十多座；其中除了繩索公園，兒十文化兒童公園的骨頭造型多功能遊具，可供攀岩和溜滑梯，也因停六停車場改建工程將打掉。另光明一路的兩棲及爬蟲類公園也深受小朋友喜愛。

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