唐美雲助陣關渡藝術節 重現戶外歌仔戲風華

2019-09-09 20:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕歌仔戲名伶唐美雲今年獲台北藝術大學邀請，將投入第27屆關渡藝術節慶典，唐美雲說，將呈現出早期歌仔戲樣貌，讓台下觀眾不單看戲，而是共同參與藝術表演，並重新詮釋經典文本《花田錯》與《白蛇傳》，推出全新劇目《花田盛會》，替20日起的節慶盛大開幕。

北藝大校長陳愷璜表示，第27屆關渡藝術節這次推出改革，把年度主題集中在單一藝術領域，今年以「戲劇」為主，明年則預計音樂、後年推舞蹈等，要讓藝術節慶成為平台，把眾人拉進來，節慶20日起將展演到12月，與歐美、亞洲等10國23個團隊攜手，推出共70場表演。

其中，今年北藝大邀唐美雲歌仔戲團擔綱開幕表演，唐美雲說，戲團首次與北藝大合作，並參與戶外演出，歌仔戲本來自民間，近年走進國家劇院，但早期很多是靠戶外與現場觀眾建立互動連結情感，這次也將回復早期樣貌，讓觀眾共同參與，不只看戲，也能一起表演。

唐美雲戲團預計將在20日參加北藝大關渡藝術節的開幕，推出戲碼《花田盛會》，是重新詮釋經典文本《花田錯》與《白蛇傳》的故事；而中國福建人民藝術劇院副院長陳大聯亦來台切磋匯演，進行台閩藝文交流等。

除表演藝術外，北藝大表示，尚有各式幕前、幕後工作坊、舞台燈光大師班、服裝造型設計指導、音樂及舞蹈等節目，同時搭配北藝大第11屆關渡電影節、第9屆關渡國際動畫節、關渡光藝術節，以及關渡美術館年度大展等相關活動，讓節慶更加豐富。

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