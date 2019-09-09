區間測速防超跑飆車 北市自強隧道反龜速堵車

2019-09-09 14:54

〔記者郭安家／台北報導〕北市自強隧道超跑死亡車禍，促使台北市政府9月1日實施「區間測速」限速40公里，超過速限20公里、即時速61公里才開單；未料，反造成上下班尖峰時間龜速堵車。台北市議員陳建銘今指，很多人怕吃罰單，看到限速40公里，駕駛更不敢超過40公里，結果原本很糟的交通更雪上加霜，每天民眾堵得一蹋糊塗，希望限速提高為50公里。

台北市交工處總工程司劉嘉佑回應，限速很難去調整，因自強隧道出口轉彎半徑比較小，新工處執掌的道路車行速率公式計算，該處限速要符合40公里，相對使得車行通過速率會比較慢；反之轉彎半徑很大的話，車輛就較容易順順出去。他說，區間測速是比照新北市萬里隧道經驗，超過61公里才取締

劉嘉佑表示，考量至善路右轉車流多，有常態性壅塞回堵情形，已請警方加強疏導，且將持續觀察速限情形。台北市警局交通大隊執法組組長王均則回應，至善路車流量比較大的部分，將會增派警力加強疏導。

陳建銘說，自強隧道是士林、北投、內湖區往來的重要道路，也是上班族往內科園區必經之路，尖峰時間經常塞車，自實施區間測速40公里後，更是雪上加霜，尤其在上下班尖峰時間。

他說，警察局還派員在隧道口宣導區間測速為40公里，卻透過媒說實際是限速60公里，到底是限速多少？讓民眾無所適從，若超過61公里才執法，速限應該是50公里才合理，不會有任何影響；況且雪山隧道從開通後限速70公里放寬至90公里，當時也是因隧道限速過低導致回堵嚴重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法