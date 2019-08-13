別和荷包過不去 北市自強隧道9月起違規開罰

2019-08-13 12:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警交通警察大隊指出，自強隧道已完成雙向「區間測速」各項設施的建置，9月將正式上路，針對超速和違規變換車道、跨越雙白線的駕駛人逕行拍照開罰。

北市交大表示，警方將是以「區間測速」作為開罰標準，是針對每個車道設置車牌辨識，利用入口處的起點紀錄車輛進入通行時間，再與終點處車輛通過的時間，用簡單的數學原理距離除以時間計算出「速率」，確認是否有超速疑慮。

警方表示，自強隧道目前的限速是40公里，根據規劃，超過速限20公里，也就是時速超過60公里才會取締，9月正式實施後會視狀況再行檢討。但是，若民眾在監測路段間偶然不慎超速不至於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可。

此外，警方為清楚告知駕駛人實施區間速率執法範圍，將在區間測速路段起點前，除依「道路交通管理處罰條例」規定，一般道路設於起點前方100公尺至300公尺，設置「警52」警告牌面，有相機圖案之三角警告標誌外，並加掛文字為「前方區間測速長度---公尺」之附牌，用以區別現行測速照相執法方式。另在測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」、「區間測速終點」之牌面。

目前，新北市萬里隧道是全台第一個啟動「區間測速」的隧道，自強隧道則是第二個建置完成的隧道，辛亥隧道將是警方下一個設置「區間測速」目標。

警方表示，自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，去年發生富少駕豪車超速駕駛，結果造成2人死亡、3人受傷重大死傷車禍，嚴重超速為事故主因。交通大隊鑑於自強隧道是交通重要樞紐，便申請作為近期首要建置目標。

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