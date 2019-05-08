小心破財！自強隧道抓超速 速限讓網友哀嚎

2019-05-08 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕連接台北市士林區與中山區的自強隧道，常有不少駕駛人會超速駕駛，去年還曾發生因超跑飆車的重大車禍，台北市擬在自強隧道建置「區間測速」，暫定限速40公里，預計今年6月就能上路試辦。有網友昨也在網路分享相關照片，指隧道內雙向各新增了3組測速照相，網友在議論之餘也質疑「隧道不到1公里就3組，真誇張」。

傳隧道內新增測速 網疑：不到1公里就3組？

新北市萬里隧道自去年7月起實施「區間平均測速」科技執法，是全台第一個啟動「區間測速」的隧道，台北市擬定也將在自強隧道及辛亥隧道設置。

近日則有民眾議論，指自強隧道目前雙向都被加裝了區間測速儀器，昨日在PTT更有網友PO圖指出，目前隧道內雙向已各新增了3組測速照相，位置則是在第1、3、5等連通道處，針對相關訊息，有人擔心自己是否已被拍下，也有人質疑「錢太多沒地方消化？這麼短距離裝三組，何不乾脆隧道內全部改減速波」、「個人覺得復北地下道比這更需要多裝測速吧」、「隧道這種封閉式的空間到底有啥理由限速」、「好歹也50吧，40真的太慢了」等。

不過根據警方指出，目前監視器都還在建置當中尚未開始使用，預計6月就可完工上路，並會有2個月左右時間的勸導期。警方也提到，為避免強光影響行車安全，隧道內的瞬間測速器，將不會開啟閃光燈補助。

區間測速又稱區間平均速率執法，利用GPS與攝影機結合的偵測系統，偵測車輛行經某路段特定兩點之間的距離與時間，數據相除後換算為平均速率，如超過速限，即製單開罰。目前在新北市萬里隧道、北宜公路已有部分路段實施。

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