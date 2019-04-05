配合明年全線通車 蘇花改3隧道將設區間測速

2019-04-05 19:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘇花改預計明年春節前全線通車，行車安全引起各界重視，宜蘭縣警局交通隊獲交通部補助3600萬元，年底在宜蘭端的東澳、觀音及谷風3座隧道，共設置10套區間測速系統，控管隧道內行車速率，降低隧道事故發生率。

蘇花改分成蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水等3個路段施工，總長38.8公里，沿線8座隧道長度合計24.5公里，佔62％，蘇澳至東澳段已在去年2月5日開放通行，希望明年春節前全線通車。

8座隧道包含蘇澳、東澳、東岳、武塔、觀音、谷風、中仁、仁水，宜蘭端的觀音、谷風隧道長度，分別是7.9公里、4.7公里，東澳隧道也有3.3公里，交通隊鎖定這3座3公里以上長隧道，設置10套區監測速系統。

交通隊規劃在東澳及谷風隧道各設2套（南下北上各1套），最長的觀音隧道配置6套（南下北上各3套），全案仍在設計階段，預計下個月發包，年底設置完成，蘇花改全線通車後啟用，目前東澳隧道內2座固定式測稈，屆時移至隧道外的道路。

蘇花改全線限速40至60公里，隧道內限速60公里，交通隊指出，一趟行車違規，每套區間測速系統開出1張超速罰單，舉例來說，東澳系統北上僅1套系統，若有超速會吃上1張罰單，觀音隧道北上3套系統，超速違規最多開出3張罰單。

至於系統如何判定超速違規？交通隊舉3.3公里長的東澳隧道為例，以速限60公里計算，每分鐘最多行駛1公里，假設3公里行車時間少於3分鐘，即為超速，會被開單告發，依據道路交通管理處罰條例規定，省道小型車超速60公里內，罰款金額1200至2400元，超速60公里以上，處以6000至2萬4000元罰鍰。

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