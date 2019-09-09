神明保庇？ 挪威選手法國三鐵賽奪冠 竟頭戴台灣宮廟帽

挪威選手Gustav Iden在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，頭上戴的帽子居然繡著「埔鹽順澤宮」的字樣。（圖擷自IRONMAN 70.3 World Championship）

2019-09-09 02:02

〔即時新聞／綜合報導〕國際鐵人競賽年度盛事之一的法國尼斯鐵人三項世界錦標賽（IRONMAN 70.3 World Championship），今晚由23歲的挪威選手Gustav Iden以3小時52分35秒的成績奪冠。Gustav Iden在衝線時，頭上居然戴著繡有「埔鹽順澤宮」字樣的鴨舌帽，不但成為全場焦點，更讓國內網友驚喜萬分。

網友發現有人在賽事的直播留言區中，說明了Gustav Iden這頂帽子的由來，Gustav Iden是在幾個星期之前，在東京測試賽前在日本街上撿到這頂帽子，他想說這頂帽子會給他帶來好運，結果真的在該場賽事中拿下第四名，當時他還興奮的戴著「埔鹽順澤宮」和其他選手合照。

這次的法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，他依舊戴著「埔鹽順澤宮」幸運帽上場，結果更上一層樓，以3小時52分35秒的成績勇奪冠軍。

Gustav Iden奪冠的畫面貼上個人的IG，有外國網友笑稱他戴著日本7-11的帽子出賽，馬上有台灣的網友說明，這頂帽子是來自台灣彰化埔鹽的順澤宮。

台灣網友對此大感有趣，紛紛在PTT及臉書上分享，留言稱說是另類的台灣之光，「順澤宮贊助播出」、「我還以為是改圖」、「要去還願了嗎」、「彰化之光」、「真的太帥了」，還有網友表示，應該要提醒他來還願。

Gustav Iden衝線奪冠影片

Gustav Iden奪冠的消息在鐵人三項運動圈子中廣為流傳。（圖擷自臉書）

Gustav Iden在8月份的東京賽事中，就已經戴著順澤宮的帽子參賽。（圖擷自World Triathlon）

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