台灣之光！鄒族神話故事音樂劇揚名義大利

2019-04-28 21:26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義築風陶笛樂團與來吉鄒族古謠傳唱隊應邀參加義大利布得里奧國際陶笛節，將鄒族神話故事以陶笛、人聲與戲劇、舞蹈方式呈現，觀眾看著如癡如醉，掌聲長達5分鐘，受歡迎程度可見一斑。

第9屆國際陶笛節於25至28日舉行，匯集世界陶笛演奏家及演出團隊逾百團，主辦單位透過粉絲專頁得知築風陶笛樂團在去年9月有了全新製作的音樂劇，特別邀請再度到陶笛節演出，並擔綱開幕節目。

築風陶笛樂團與來吉鄒族古謠傳唱隊一行36人，參與演出者有30人，年紀最小僅10歲，他們21日抵達義大利米蘭，邊調整時差，邊到米蘭大教堂，艾曼紐二世迴廊等知名景點做快閃演出熱身。

正式演出有4場，第一場陶笛節開幕式在布德里奧聖教堂廣場，第二場波隆納海神廣場，第三場古文明博物館；第四場昨在由400年水塔改裝的正式音樂廳室內演出。

台灣團隊觀眾超過5000人次，布得里奧市長也到場觀賞，當地報紙也大篇幅報導；有義大利粉絲場場報到，強調感受到台灣音樂的豐富與層次，值得一看再看。

築風陶笛樂團團長蔡耿昌表示，這次與來吉合作克服許多困難，讓陶笛有完全不同的展現，成功地將鄒族音樂、文化帶到世界舞台上，讓人開心與欣慰。

隨團的來吉國小校長孫儷鈺指出，看到觀眾們如此的投入，對小朋友們是很好的動能，因為清楚知道自己的文化是多麼美好，這麼地吸引人。

來吉學生團員鄭文霓說，小時候被動練習鄒族歌舞，覺得很辛苦，這次看到鄒族故事如此受到外國人喜愛，很感動，期許自己也能為發揚鄒族文化盡心力。

陶笛節演出後，全團轉至水都威尼斯做快閃演出，預計5月1日下午返抵台灣。

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