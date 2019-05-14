另一種台灣之光 刺青師梁凱皓奪羅馬國際刺青展冠亞軍

2019-05-14 18:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕現年28歲，於台中市經營「黷」刺青店的刺青師梁凱皓，本月3、4日在義大利，以人體刺青作品「文殊師利菩薩」與「無我夢中」，分別奪得「2019年羅馬國際刺青展」的黑白大圖組冠軍，以及彩色大圖組的亞軍。抱回一金一銀獎項的他說，刺青是藝術與美感的創作，他希望透過競賽等方式，翻轉刺青等同於黑道的刻板印象。

從事刺青7年，作品超過1000件的梁凱皓，2016年曾於荷蘭獲得阿姆斯特丹國際刺青展的背部大圖組與東方風格組兩項冠軍，以及東方風格組的亞軍（該展不限制競賽者的參賽作品件數），事隔3年之後，他再度遠征羅馬，抱回兩項大獎，其中，文殊師利菩薩是用「圖中圖」構圖，三尊菩薩肖像融合一體，遠近都能看到不同細節，「無我夢中」則是刺在女友黃毓祉右手，用朱雀、玄武貫穿手臂圖案，並採用新穎的煙霧手法，取代傳統刺青的切面。

梁凱皓是在21歲唸大學的視覺傳達設計學系時，自己創作的圖案，被一位刺青師父見到，讚嘆之外，詢問他是否願投入刺青一行，當時他的父母親極力反對，認為這行太複雜，容易跟黑道衍生聯想，「不可能讓你走這行」，但見他慢慢做出成績，逐漸轉為支持，梁凱皓學藝不到半年就出師，他笑著說「我是傳統刺青店學徒出身，卻用很不傳統的方式出師」。

梁凱皓說，他學藝不到半年就開始刺人身，第一個作品是刺在高中學姊左手的蝴蝶結，之後，他亟思於刺青中融入現代設計與新穎構圖，他稱之為「新傳統刺青」，藉此翻轉刺青等同黑道文化的負面印象。

累積上千作品的他，對刺青有著很高的職業道德，例如，不刺未滿20歲的人，不建議把情人名字或肖像刺在身上，「可能會有一輩子的困擾」，他曾為愛犬驟逝而悲傷的女孩子，在手臂上刺愛犬肖像，也曾為迷惘的男人，在背部刺上指南針，也曾為誓言海枯石爛，卻因男方需入獄服刑而分隔的情侶，分別刺上象徵兩人愛情的月亮、太陽圖案，他期望自己的作品，能給客人改變、信心與激勵，甚而撫慰心靈，刺青是他的藝術創作，再透過客人的身體呈現的美感藝術。

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