台灣之光！台籍大提琴家於歐洲運動會聖火儀式上擔綱獨奏

2019-05-04 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲運動會（European Games）昨天（3日）在羅馬著名古蹟「和平祭壇」（Ara Pacis）舉行儀式，點燃象徵和平的聖火。台灣大提琴家林若禪受邀於儀式上擔綱獨奏，她接受媒體訪問時驚嘆地說，這簡直是「天上掉下來的禮物」。

綜合媒體報導，林若禪表示，先前突然接到策展公司邀約出席的email，讓她很驚喜。一問之下才知道，原來是義大利知名策展人阿卡蒂諾（Alfredo Accatino）在網路上看到她的表演，覺得非常喜歡，於是指示策展團隊力邀她前往聖火點燃儀式演奏。林若禪說，她與阿卡蒂諾直到儀式時才正式見面，讓她笑稱，這也算是「網友見面」吧，實在很感謝對方如此賞識素未謀面的她。

林若禪指出，策展團隊聯繫她時，她人剛好在台灣，只能持續以email互相聯繫，由於行程很趕，她必須要等到演出前夕才能抵達羅馬，這件事應該讓策展團隊心裡「毛毛的」，光是承辦人就打了好多次越洋電話給她，想確認是否真有其人。

今年31歲的林若禪，過去的音樂之路其實就已經非常亮眼。她2011年以滿分畢業於義大利國立羅馬音樂學院，曾獲得歐洲盃音樂大賽第2名，去年亦曾獲任喬治亞共和國國家室內樂團大提琴首席。而今她獲得在歐洲運動會聖火儀式上獨奏的殊榮，可說是國際舞台上又一個「台灣之光」。

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