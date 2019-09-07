土地公國際民俗藝術節高潮 日本德島阿波舞開幕演出最吸睛

2019-09-07 23:09

［記者謝武雄／桃園報導］土地公國際民俗藝術節今天在桃園藝文廣場舉行百神會師、萬人祈福活動，主辦單位還安排日本德島阿波舞開幕演出，上百尊土地公齊聚藝文廣場，顯得熱鬧非凡，明天在藝文廣場還有乞龜求壽桃、再生家具拍賣，下午5點國際民俗藝術演出，邀請桃園市國樂團、馬來西亞手集團及日本德島阿波舞，帶給民眾震撼熱鬧的夜晚。

桃園市長鄭文燦致詞時表示，桃園舉辦土地公文化節已超過10年，去年起轉型為「土地公國際民俗藝術節」，並以「百神會師、千人踩街、萬人祈福」為主題擴大舉辦各式活動，今年共有132間宮廟參與踩街，並邀請德島阿波舞、馬來西亞手集團等帶來精彩表演，晚間也有一心歌仔戲團平安戲，讓市民體會各國民俗文化的魅力。

鄭文燦也提到，桃園約有2800多座土地公廟，市府辦理土地公國際民俗藝術節，讓土地公信仰以不同面貌呈現，未來也將持續強化土地公文化的策展能力，邀請更多民俗藝術家駐館創作，讓更多人感受土地公文化的魅力。

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