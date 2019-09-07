活化花蓮新住民學苑 姐妹學習第二專長

2019-09-07 11:01

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣新住民人口數約有7800人，可提供多達6種語言的「新住民多語服務平台」甫成立不久，位在市中心的「花蓮新住民學苑」也接續活化，預計修繕1樓空間，打造烹飪教室，培養新住民第2專長，目標推動縣內首座新住民定期市集。

花蓮新住民學苑隱身在市區建國路的巷弄間，前身為聯勤建國幼兒園，縣府接管後，1樓作為國安里活動中心，2樓則因已無配置市公所替代役宿舍而閒置，部分修繕改成市區新住民聚會場所。

花蓮縣議會民政小組總召張懷文、議員張美慧、楊華美等人，長期關心學苑活化進度，多次向縣府爭取補助經費，社會處投入逾9萬元進行基礎修繕，並補助38萬元，委由新住民人文協會辦理課程講座，目前允諾再由民政處協助規劃1樓水電空間，預計設置簡易廚房，打造烹飪教室。

張懷文說，新住民透過政府協助，提供空間舉辦研習課程，輔導職涯第2專長，在照顧家庭之餘，也能定期聯誼並參與知性成長課程，盡速融入當地生活，未來期望他們透過烹飪教室，交流各自家鄉料理，有機會還能販售貼補家用。

張美慧說，肯定縣府修繕維護閒置老舊空間，提供新住民使用，建議未來還能開放給更多社團共用，提高使用頻率；楊華美說，目前學苑與新住民服務中心2者結合後，將能照顧到更多新住民家庭，大花蓮地區新住民約有3千人，資源據點主要集中北區，期待縣府也能多往中南區設點，提供多面向服務。

社會處長張逸華說，縣府對於新住民的關心是全方位的，今年起陸續在社福館成立新住民多語服務中心、法律諮商中心及親子館等，協助他們融入地方生活；另辦理新住民學苑的定位，就是希望提供花蓮地區新住民幾個協會，各自都能在學苑開設咖啡班、導遊班等課程，並預計在廣場開闢新住民定期市集，分享異國手工藝品及美食。

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