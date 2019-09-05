新住民台灣築夢 移民署經費助圓夢

2019-09-05 20:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕越籍新住民陳黃燕4年前嫁作茄萣媳婦，有心推廣台、越兩國服飾文化，自己一手打造「Zenny’s House 家庭服裝工作室」，移民署以「新住民及其子女築夢計畫」經費贊助，協助她圓夢。

移民署行動列車今天開往高雄，由副署長鐘景琨擔任首席列車長，偕同海基會法律處副處長劉慧玲搭乘「到府關懷、宅配愛」行動列車，分別前往茄萣、燕巢和岡山區關懷新住民。

來自越南胡志明市的陳黃燕，7年前來台在人力仲介公司擔任通譯工作，4年前嫁作茄萣媳婦，有心推廣台、越兩國服飾文化，自己一手打造「Zenny’s House 家庭服裝工作室」，今年獲得移民署「新住民及其子女築夢計畫」5萬元經費贊助，購置裁縫車等設備，一圓服裝設計夢想。

來自玻利維亞的新住民二代林傑妮，文化大學戲劇學系畢業後，捨棄台北和上海的工作機會，返回高雄照顧年邁父親，為活化社區，她與來自上海的母親吳明輝聯手打造多元文化小食堂，並獲政府多元開發經濟型方案培力獎助，目前擔任阿公店水庫旁一家私房餐廳店長，透過網路行銷與口耳相傳，促進偏鄉觀光發展。

來自中國甘肅省的李瑤，2016年創立「高雄市國際新住民協會」，擔任理事長一職，致力幫助新住民在台生活安定，並申請新住民發展基金補助，與在地團體開辦竹編技藝、親子皮影戲及觀光服務導覽員等課程，培訓在地新住民宣揚台灣歷史文化。

鐘景琨表示，政府十分重視新住民權益，近期放寬陸籍新住民親屬來台短期探親資格，從台灣人民三親等內的血親才能來台探親，放寬為三親等內血親的配偶均可來台，政府鼓勵新住民創造屬於自己的舞台，為台灣寶島注入新血及活力。

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移民署以築夢計畫經費贊助，協助來台新住民圓夢。（記者蘇福男攝）

來自越南胡志明市的陳黃燕（左），一手打造「Zenny’s House 家庭服裝工作室」，推廣台、越兩國服飾文化。（記者蘇福男攝）

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