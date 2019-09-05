「越南來的不是都賣淫」新住民遭歧視痛哭 他感慨：我們努力還不夠

2019-09-05 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日爭議不斷，日前韓國瑜談國政青年政策時提到「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，挨批歧視移工；韓國瑜事後解釋，他對於新住民是心懷感謝，所指的「雞」是來台賣淫打工的，試圖滅火，卻無法阻止議題延燒。一名為了完成碩士論文的林姓網友，曾經採訪多名越南籍新住民，他分享了實地了解新住民的經驗後，感慨表示，「原來還有那麼多大中國思想的人，還在用有色眼鏡看那些為了台灣典當青春的人們」。

曾就讀高雄餐旅大學研究所的林姓網友表示，9年前為了碩士論文深入田野，從學校附近的小吃店當了好一陣子的神秘客，才邀請老闆娘當第一個受訪者。

老闆娘的名字叫做玉后，嫁來第一年老公就因為肝癌死了，她當時懷孕，家裡剩她跟婆婆，林姓網友問她，你為什麼不回越南？她說：「我回越南婆婆怎麼辦？誰要賺錢照顧她？」林姓網友訪問她的時候，其實她婆婆剛過世，林姓網友又再問，現在呢？婆婆也走了，你回越南嗎？她笑著對我說：「為什麼要回去？我家在台灣喔。」

林姓網友這時才驚覺，自己心中肯定有歧視，不然怎麼會把玉后認為理所當然的事情，視為非常態呢？

林姓網友接著分享另一名嫁來台灣的新住民，這一個更悲慘，除了經常被老公跟婆婆虐待之外，還只能睡在收廢物的倉庫，唯一回到房間的機會，就是老公要跟她行房。隔年，發生了921大地震，婆婆與老公都死了，只有住在倉庫的她活了下來。

原本以為接下來能有好日子過了，沒想到努力工作的她又遭到無良雇主嘲弄，「說她老公死了可以去賣淫，幹嘛留在南投山上刷檳榔葉，一天才賺500塊，去把腿打開賺得錢又多又容易」。沒過多久，整個庄頭，都傳她有在賣。

林姓網友永遠記得，這名悲慘的新住民和她哭訴，「林先生你知道嗎？我連搭公車都沒有人要坐我旁邊，我們越南來的，不是每個都賣淫，不是每個都那麼髒、那麼臭！」

林姓網友文末表示，9年過去了，很多人一直在為新住民發聲，很多人在為消弭歧視而努力，但現在，有總統候選人懷疑，飛機上一半的人「可能是來台灣賣淫跟非法打工」，只能說我們努力還不夠，原來還有那麼多大中國思想的人，還在用有色眼鏡看那些為了台灣典當青春的人們。

貼文還附上了當時在小港醫院對面開小吃店的玉后，網友感慨問道「不知道她現在過得好不好」？

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