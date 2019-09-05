為愛守麵攤！嫁來台灣丈夫病逝 越南姑娘撐起一家幸福

2019-09-05 19:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一見鍾情，再見傾心，2天決定2個人的一生一世！

資訊電腦工程師陳居財與朋友到越南旅遊時，巧遇越南姑娘黃氏少，第一眼就喜歡上她，沒料到第二天又在街上不期而遇，兩人跨越文化、語言隔閡，黃氏少嫁來台灣，隨夫回故鄉賣羹麵，夫死為愛守麵攤，寫下一段讓人感動的台越深情故事。

雲林縣土庫鎮有家「阿財鱔魚花枝羹麵」，是地方知名小吃，老板陳居財和越南籍老婆黃氏少胼手胝足，經營麵攤侍奉母親，育有4名小孩。2年多前，陳居財積勞成疾病逝，黃氏少仍一肩挑起生活重擔，毫無怨言，因為20年來背後有著鮮為人知、濃濃的愛情支撐。

阿少回憶說，剛結婚時，他們住在台北，生下二女兒後，身為資訊電腦工程師的阿財經常得外派，不放心她和小孩留在台北，於是拒絕外派到香港、中國深圳的機會，決定回到故鄉雲林土庫，接手上一代經營的小吃，取名為「阿財鱔魚花枝羹麵」，一賣就是20年。

2年多前，阿財因病離世，黃氏少成了家中「1老4小」的支柱，她堅毅撐起家計，維繫幸福家庭，用愛帶著孩子守著麵攤，每每提及與老公相處點滴，她總是落淚，頻頻感謝婆婆、還有幫助過她的台灣朋友，坦然迎向生命給予的一切。

這段故事也將在姊妹電台FM105.7週日（8日）上午8點「哈囉，聽見東南亞」節目中，透過同是嫁來越南的電台主持人陽氏萃恒及好友黎秋娥一起分享給聽眾，成為台灣異國婚姻相知相惜的最佳見證。

曾有人問黃氏少，若真中了樂透有什麼願望？她說，「我想要捐出來送給台灣，謝謝一路上曾經幫助過我們的台灣朋友」，因為她認為，不管是從哪裡來，台灣，都是她的家。

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