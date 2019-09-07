09/07 各報重點新聞一覽

2019-09-07 06:07

自由時報

甄選教師涉動手腳 台藝大前校長判刑

台灣藝術大學在二○一三年間進行舞蹈系專任教師甄選，曾獲國家文藝獎的知名舞者姚淑芬排名第一卻落榜，反而是第二的「張婷婷TTCDance」總監張婷婷被錄用；事後發現當時校長謝顒丞與系主任吳素芬，涉竄改「擬聘建議表」致姚女落選，吳女判刑一年四月，新北地院昨再依偽造文書罪，判謝顒丞一年六月徒刑。

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交部伸援 遊覽車免徵汽燃費1年

中客不來衝擊台灣旅遊市場，政府支持國內旅行業者，除推國旅暖冬遊補助、提高境外包機獎勵等多項措施外，再推新優惠措施，交通部宣布今年十月一日起，減免遊覽車汽車燃料使用費全額一年，遊覽車車主一年可省下約兩萬七千元，幫助旅遊客運業者度過逆境。

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高空污區 黃斑部病變機率倍增

中國醫藥大學與亞洲大學研究團隊比對環保署及健保署大數據資料庫發現，暴露在一氧化碳、二氧化氮高空污地區居民，罹患老年性黃斑部病變機率是最低空污地區近二倍，這項研究八月十九日刊登於「調查醫學期刊」（JIM） 。

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聯合報

韓一句「我等了25分鐘」 引發「遲到誤會」 韓市府道歉滅火

高雄市長韓國瑜昨接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會十位學者，交換對台日關係的看法，韓國瑜對媒體一句「我等日本人廿五分鐘」，引來日本學者嚴正澄清，指是韓營臨時通知改地點。韓國瑜和高雄市新聞局也出面道歉，強調日方「沒有遲到」。

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陳明文300萬案 嘉檢分案調查 必要時傳陳說明

民進黨立委陳明文三百萬現金案疑雲未清，嘉義地檢署證實已分案調查是否涉財產來源不明及洗錢罪，會視案情需要，決定是否要傳喚陳明文到庭說明案情。由於事發至今未見積極查辦行動，有人號召鄉親下周一到嘉義地檢署要求檢察官硬起來。

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中國時報

吳說重話 郭不守信！支持國民黨初選勝出者承諾 跳票

鴻海創辦人郭台銘參選總統幾成定局，國民黨日前釋善意力促「吳郭會」，未料遭郭幕僚以「9月17日前排不出時間」打臉，再度吃了閉門羹。黨主席吳敦義昨受訪時動怒表示，「若真正有這個誠意，晚1天、晚1周也沒有關係」，話鋒一轉，還重話暗批郭台銘不守信用，未遵守初選前支持勝出者的承諾。

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除了老農津貼還可享年金 111萬人受惠！選前大放利多 農民也能領退休金

爭取農民選票，政府釋大利多！農委會主委陳吉仲昨天表示，將放寬合法承租公有河川地農用的農民，繼承人可以參加農保，預計今年底前上路；另農民退休金制度也將於明年送立法院審議，未來老農除可請領老農津貼外，還可再加入如國民保險等其他社會保險，請領退休年金。

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