擴大農民職災保險、種植登記 農委會力推

2019-09-06 15:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕農委會去年9月舉辦第六次全國農業會議，今天舉辦滿週年記者會。農委會主委陳吉仲說，預計擴大農民職業災害保險範圍，只要是農民就能納保；另外也拚明年上路「種植登記」，避免因搶種農作物導致產銷失衡。

目前高麗菜有做種植登記，是因為高麗菜遇到價格奇高和極低的時候，因波動大，因此更需產銷平衡；自上月起開始實施種植登記後，本月農委會就發出「紫爆」超種警告，若沒改善，年底高麗菜價格恐又崩跌。

另外，針對開辦農民職業災害保險，農委會也預計擴大實施「人地脫鉤」，讓只要是從農者就可以納保，力拚年底修法後上路。

陳吉仲說，這一年來，在農民福利方面開辦農民職業災害保險、擴大試辦農業保險、農民健康保險人地脫鉤等，逐步完善農民福利制度。

基礎建設方面，戮力動植物疫病防治及維護農業資源永續，如口蹄疫拔針申請疫區除名、全力防堵非洲豬瘟於境外、擴大灌區服務範圍、拓增多元勞動力與外展農務服務、推動省工農機與農機UBER、防減災預警等。

產業輔導方面，成功解除歐盟黃牌、推動林下經濟、成立農產品外銷平台、學校午餐提高使用在地食材等，以透過產業輔導，改善產業環境、穩定農產品品質，提升農民所得與產業競爭力，並促進全民對我國農業的認同。

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