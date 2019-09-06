Uber代僱駕駛抗議轉型受阻 林佳龍允研擬延長緩衝

2019-09-06 12:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber現行與租賃車合作模式原定於10月6日開始執法取締，Uber代僱駕駛今赴交通部抗議，指計程車執業登記證考試、車貸平轉、靠行、計程車牌照問題都還沒解決，自救會已非常努力協助代僱駕駛轉多元計程車，但轉換過程困難重重，緩衝期不足，要求在駕駛生計獲充分保障前，交通部不得開罰。交通部長林佳龍今表示，Uber如果已經積極要讓人合法、車合法，只是時間不足，交通部也會有緩衝措施，研擬延長緩衝期限，讓有心要將人車合法的業者有路可走。

汽車運輸業管理規則第103之1條今年6月6日公告修正後，原定有4個月緩衝期間要讓業者可轉型，並於近日預告修正開放多元計程車彈性費率、免裝計程車計費表、可採用APP事前預估車資做為實收車資等。不過代僱駕駛自救會今日仍赴交通部前抗議，自救會召集人李明達表示，交通部公告開放協議費率、預估車資等，給外界Uber留台、代僱駕駛轉多元計程車問題都已解決的假象，令自救會憤怒不已，所以今天才會出面抗議，要求交通部在全台上萬名代僱駕駛生計問題獲得妥當照顧前，不得實施運管規則103-1條及取締。

自救會發言人李威爾表示，現在駕駛願意轉多元，但阻礙卻是在交通部，因為駕駛想開多元，仍有車牌、車貸平轉、靠行、保險等問題沒有實際解決，包含窗口、細節都沒有。因此，自救會今日提出3項訴求，第一，要求林佳龍接見駕駛，了解無法順利轉多元的原因並協助解決；第二，交通部主管官員要主動了解問題，以公權力要求相關單位及業者協助；第三，駕駛生計獲保障前不得開罰，應延緩執行運管規則103-1條，給代僱駕駛一條生路。

林佳龍表示，Uber納管方向大家是支持，他很感謝計程車業者跟Uber業者都願意配合交通部新的政策，達到人合法、車合法。但實際做法上面，必須協助駕駛轉型，經過考試取得計程車執業登記證，車貸也必須要能無縫轉移；這兩部分都已開始實施，反應確實非常熱烈，每週有約千名Uber駕駛來考計程車執登，以1萬名來看要近半年時間可以考完。因此，若代僱駕駛們已經積極參與但只是時間不足，交通部也會有緩通的配套措施，這部分會聆聽各界意見。

林佳龍說，運管規則修訂原本10月6日要上路執法，但配套措施也就是人車合法過程裡面需要考試，辦理很多證件，如果時間不足的話，交通部會研議緩衝期，讓他們有一定時間消化完成。林佳龍強調，政策方向沒有改變，但在配套措施上面需有緩衝彈性，讓想要合法業者有路可走。

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