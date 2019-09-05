家具賣場違建裁罰72次未拆 新北市府：配合都計輔導拆遷

2019-09-05 18:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法委員黃國昌今天在臉書質疑，新北市新莊區一家家具賣場是違建，未設置消防安全設備，違規時間長達6年之久，但新北市政府未依法勒令停業。市府表示，該棟建物為早期既存違建，消安設備定期檢查，將配合都市計畫輔導拆遷。

黃國昌指出，這家家具設計中心因違規被裁罰高達74次，平均1個月罰1次，業者罰不怕，但新北市政府很寬容，業者不改善，市府不依法勒令停業，每個月繳納3萬元罰鍰，照樣開門營業。

消防局表示，位於新莊區新北大道四段的家具賣場，2005年依法列管檢查，業者消防安全設備缺失均已改善，但排煙設備受限場所空間無法施作，消防局定期稽查，連續72次舉發罰鍰，並依消防法第37條，處以46次公告停業處分，業者都在期限繳納罰款。

消防局說，賣場所在土地由市府辦理塭仔圳都市計畫市地重劃工程，目前已完成查估作業，後續將進行補償金發放，並輔導拆遷，因此未直接拆除。

消防局表示，依消防法規定，逾期不改善或複查不符規定者，可處以6000元以上、3萬元以下罰鍰，得連續處罰，並予以停業或停止使用，該區違章建築以連續處罰為手段，輔導改善為原則，未來該案提報至市府公共安全聯合稽查小組列管，同時將針對無法改善或拒不改善者，採取更嚴厲的做法，研議予以拆除。

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