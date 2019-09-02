黃國昌再爆普悠瑪重大缺陷 列車連結器有斷裂風險

2019-09-02 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員黃國昌持續追查普悠瑪列車相關議題，今（2日）在臉書上再次爆料，普悠瑪列車的連結器有斷裂之虞，若斷裂，列車就會分離，極其危險，但台鐵卻持續隱瞞此事，他提出5項問題，要求台鐵公開說明。

時代力量立委黃國昌今在臉書上再次爆料普悠瑪列車問題，聲稱台鐵一直隱匿普悠瑪號的「半永久式連結器」會斷裂的重大風險，所謂的「半永久式連結器」是普悠瑪列車之間連接起來的關鍵裝置，一旦斷裂，列車就會分離，極其危險。

黃國昌指出，普悠瑪號的「半永久式連結器」，因為高速過彎的傾斜角度，超過連結器的耐受程度，而會導致斷損，由於普悠瑪的最大特色，就是傾斜列車，這樣狀況讓人匪夷所思。

黃國昌爆料，台鐵高層心知肚明，這樣下去非常危險，私下進行「試車」，研擬過彎時減速、甚至比照非傾斜式列車的速度，測量時間差了多少了，讓知情的司機員，每次開車都膽顫心驚，痛批「司機員會怕，那一般乘客呢？」。

最後黃國昌提出5點問題，分別是「為何持續隱瞞普悠瑪號列車『半永久式連結器』斷裂」、「針對斷裂的原因分析、目前採取的解決方式」、「普悠瑪的過彎，有準備要減速嗎」、「如此重大的瑕疵，當初如何驗收？誰該負責」、「是否已向日商提出權利主張」，要求台鐵公開說明。

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