台大退休教授朱英龍 贈亞大網癮防治中心100萬

2019-09-05 19:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台大退休教授朱英龍參訪全台首創的「亞洲大學網癮防治中心」，對該中心致力開辦「無網路生活的戒網癮營隊」成果，認為是亞大盡社會責任一大成就，立即捐贈一百萬元給亞大網癮防治中心，期待為台灣下一代的健康，繼續盡力。

肯定「無網路生活的戒網癮營隊」成果

亞洲大學網癮防治中心已成立6年多，陸續培訓全省各地醫療人員、專業輔導人員、輔導老師及志工人員超過兩萬人次，當防治上癮輔導種子老師。亞大副校長兼網癮防治中心主任柯慧貞指出，朱英龍教授參訪亞大網癮防治中心，對該中心首創無網路生活的戒網癮營隊，特別關心營隊的設計理念、實際操作及成效數據。

他鼓勵團隊能累積經驗，發展有效模式加以推廣防治成癮，並對成癮者能有效戒癮，能使更多家庭與兒童、青少年的幸福發展。並肯定亞大在網路成癮防治領域的努力，決定捐款百萬元，鼓勵該中心持續善加運用科技，有效引導中小學生揮別迷網，健康聰明、幸福上網。

朱英龍教授跟隨父親朱繡山「傳德不傳財」為善最樂的腳步，長期關懷弱勢，視公益行善為己任。

副校長柯慧貞說，多年來在心理健康、醫療、教育、老人安養及環保各領域，都可看見朱教授行善支助的足跡。他也長期支助台大、耕莘體系醫院、基督教門諾醫院、台東基督教醫院以及天主教仁慈醫院，提升各地的醫療服務品質與發展。 朱英龍教授對台灣教育的支持，也不遺餘力，希望幫助年輕一代無後顧之憂地努力，將來貢獻社會！

亞大今年已舉辦兩梯次「無網路生活的戒網癮營隊」，據調查，已有94%學員改善使用3C態度，過度使用手機狀況較營隊前顯著下降，百分百的家長更加瞭解且有自信能協助孩子健康上網、預防網癮，避免產生不良後遺症。

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