森林王子張泰山到亞大演講 期勉學子要勇敢追求夢想

2019-05-29 19:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中華職棒紀錄保持者「森林王子」張泰山今天受邀到亞洲大學演講，以「堅持夢想的力量」為題，分享他決心加盟新一代味全龍教練團，繼續為棒球拚搏的精神與毅力；會後更給予亞洲大學學生許多勉勵，面對未來勇敢去追求自己的夢想。

亞洲大學數媒系舉辦產業數位化名人活動，今天別開生面，特別邀請到中華職棒紀錄保持者張泰山到校演講，吸引很多學生前往聆聽。

張泰山向學生陳述過去打棒球經歷，他表示，每個人都有夢想，儘管他已４０多歲了，但他還想在球場上盡一份心力，享受高強度的比賽。」

張泰山以自身為例，他表示，小時候其實是為了饅頭跟牛奶才進入棒球隊，但卻意外打出興趣後，毅然決然進入高中校隊，開始想當棒球國手，進入中職後則想成為一名眾所皆知球星。

張泰山勉勵學生們要往自己的夢想道路前進，在每個階段當全力以赴、堅持去完成想做的事情。

「當一個棒球員，球衣上球隊的名字永遠都在前面，個人的名字則在後面，團隊第一」，張泰山特別點出棒球比賽雖然個人成績重要，但是精隨在於團隊合作，必須和全隊隊友互相配合才能拿下勝利。

他說，成功的關鍵就是把自己當作教練去指導自己，注重每個比賽的小細節，再加上自信心，勉勵球員不管遇到任何狀況，都要樂觀的勇於面對。

亞洲大學副校長鄧成連說，張泰山能前來與學生分享經驗，最敬佩張泰山面對困難不放棄的精神與追逐夢想的態度。

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