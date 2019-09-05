美力台灣3D紀錄片放映 光正國小孩子「暴動」了

2019-09-05 17:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「美力台灣3D紀錄片」列車今天開到台中市霧峰光正國小放映，小朋友戴上3D鏡片後觀看，如同「暴動」，紛紛要衝上前去抓立體及蝴蝶及鳥，非常開心；新聞局並在現場與美力台灣簽署合作協議，從今年起至2020年要在台中市80多所學校進行巡迴放映。

新聞局今天在霧峰光正國小舉行「美力台灣3Ｄ紀錄片」的放映，活動一開始先由在書藝家王志揚老師現場揮毫開場，新聞局主秘陳瑜、數位新媒體3D協會理事長胡幼鳳代表雙方簽署合作協議，知名作家小野、美力台灣3D創辦人曲全立導演、光正國小校長阮志偉共同見證下，宣示今年活動台中起跑，未來4年雙方將攜手合作推動台中偏鄉影視推廣教育！

「美力台灣3D」影片由曲全立導演帶領團隊，走遍全台各地拍攝製作，透過影像帶領觀眾深入台灣不同角落，看見豐富多樣的地景生態，認識值得保存與呵護的國寶技藝和文化。

美力台灣3D行動電影院自2014年開跑後至今，已完成22個縣市、1541所學校、18萬公里里程數，相當於繞台180圈的里程碑。

新聞局特邀請到美力台灣的團隊到台中市巡迴放映，從9月2日開始，今天是第4天第6場，預計光是9月就會巡迴28所學校。

導演曲全立表示，每一次巡迴放映，小朋友就像「暴動」，紛紛衝上前去要抓昆蟲影像，最重要是達到教育的意義，小朋友都會表示會愛護環境。曲全立表示，日前他們到蘭嶼放映給小朋友看，有小朋友看完告訴他，要告訴爸爸不要亂丟瓶子到海裡，也有小朋友跟他說，以後不會在尿尿在海裡，免得毒死了海裡的小丑魚尼莫，讓他很感動。

作家小野表示，台灣的教育最重要是土地的認同及自我認同。這個巡迴最重要是讓小朋友看到台灣山、海及人的美麗，先認同自己土地國家，才能繼續接受更好教育。

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