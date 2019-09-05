捕捉青蛙雄姿 意外拍到蛙版「我這樣過了一生」

2019-09-05 00:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投林管處經營的奧萬大森林遊樂區生態豐富，最近奧萬大工作人員在石縫中發現「斯文毫氏赤蛙」，拿起相機拚命對著牠拍，卻在拍的過程看到一條「黑黑的皮帶」，細看才知是條1.5公尺的蛇，而剛剛被自己猛拍的青蛙已被蛇緊咬著不放，接下來就是被吃掉，工作人員意外地拍到蛙類版的「我這樣過了一生」。

奧萬大森林遊樂區的工作人員和志工，總在無意間發現特殊的動植物或鳥類，小如迷你的台灣特有種「秋海棠」、稀貴稀有第二級保育類「羽鳥氏帶紋赤蛇」鐵線蛇」，聽到小貓頭鷹等待親鳥回來餵食的乞食聲…，近日又在幫「斯文毫氏赤蛙」時，看到另一個弱肉強食的畫面。

「斯文毫氏赤蛙」身上有如青苔般的保護色，奧萬大工作人員拿著長鏡頭猛對著在石縫中的牠左拍右拍，才把相機放下，休息幾秒，再拿起相機時，卻發現地上有一條黑黑長長的東西，原以為是皮帶，正在納悶為何石縫中會有皮帶時，細看才發現是一條蛇，身長約1.5公尺，細長身軀的牠，在地上扭動身軀，很快地就看到牠張開大口咬住剛才被拍的「斯文氏赤蛙」，接下來就是將蛙兒給吃下肚。

工作人員意外地捕捉到蛇吃蛙的鏡頭，邊拍邊感慨「青蛙就這樣過了一生」，晚間也將拍到的照片分享在奧萬大的臉書粉絲專頁上，有網友一看就說是「過山刀」，即是又名「烏梢蛇」的無毒蛇類。

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