縣長打菜 竹縣學童免費營養午餐每週2天有機上路

2019-09-04 16:14

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣長楊文科今天中午戴起廚房大叔帽子和口罩，在竹北市的博愛國小幫二年忠班的小朋友們打菜，還陪他們一起吃營養午餐！

因為從本學期開學以後，新竹縣的國中小免費營養午餐開始每週2天選用在地的有機食材入菜。

楊文科得意他的這個競選政見終於兌現，今天藉著視察這個有機營養午餐菜色，且和小朋友們一起享用的方式，從中了解小朋友們對這「新菜色」入口的感受。

新竹縣的免費營養午餐是在2002年開始上路的，當時的縣府補助國小每生每餐32元，國中每生每餐35元。

期間一度因財政拮据，時任縣長的邱鏡淳決定從2017年2月開始，改由家長全額付費，只繼續補助弱勢家庭的學生，每餐餐費則比過去增加5元，也就是國小學生37元，國中學生40元。

後來因為各界反彈，去年9月新學期開始後，縣府又恢復全面免費供餐。

楊文科競選縣長時則承諾，他當選後，會推動免費營養午餐每週2天是有機午餐，選用在地的有機食材入菜，讓學生們吃得好，讓在地有機耕作的農民獲得實質的鼓勵，也削減食材的碳里程。

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