消費做環保集「綠點」 9月起擴及1858項商品

2019-09-04 13:31

〔記者羅綺／台北報導〕行政院環境保護署與經濟部工業局共同推動「環保集點」，鼓勵民眾透過消費，選擇「MIT微笑標章」產品，購買在地生產、製造的商品，減少碳排放，為地球盡一份力。

經濟部工業局局長呂正華指出，環保集點制度原有1044項綠色商品，透過跨部會合作，9月起將進一步擴大至包含服飾、小家電等814項MIT微笑標章產品，總品項更高達1858項。

民眾只要下載環保集點APP，就可以響應綠色生活，不論是搭乘大眾運輸（捷運、台鐵、高鐵、公車、客運、輕軌）或是租借公共自行車都可獲得「綠點」；若至指定通路購買具有環保認證的商品，或參加環保公益活動，也都可以獲得點數回饋。

民眾可以將累積的點數可以至統一超商、萊爾富、大潤發、愛買、全國電子、東森購物等零售通路，以及60家以上的綠色服務場所，可以以100點折抵1元商品費用、綠色服務費用，或綠色場所費用。

環保署長張子敬表示，MIT微笑標章主要推動在地製造、在地消費，以降低碳足跡，減少不必要的溫室氣體，目前已有約32萬人加入環保集點活動，總累計集點數已超過50萬點；「其實做環保很簡單，選擇對環境友善、節能節水的商品，透過消費就能對環境、對地球盡一份力。」

環保署管制考核及糾紛處理處科長李奇樺進一步表示，透過環保集點制度採購綠色商品不僅可以讓消費者獲得折價點數，選擇有環保標章、碳標籤或MIT微笑標籤的商品，不但對人體比較無害，對環境也比較友善。

呂正華強調，採購MIT微笑商品，不但可以減少運輸距離及成本，降低碳排放；而且「買MIT微笑產品就是愛地球、支持在地產業發產」，鼓勵消費者多多購買。

環保署也透露集點「小撇步」，只要推薦好友註冊加入會員，雙方都可以獲得2000點獎勵；另外，週末至環保集點特約通路購買環保標章商品，最高可回饋20萬綠點，價值「2000元綠點購物金」，如果配合財政部或各縣市政府推出的節能電器補助，最高可同時領取7000元回饋。

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