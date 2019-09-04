新北市爆首起屈公病群聚感染！ 國強嶺8條步道列管制區

2019-09-04 13:08

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新北市中和區發生今年首起本土屈公病群聚感染事件，由於2名個案均曾前往國強嶺步道，研判在此感染風險高，因此將國強嶺步道及周邊環境、共8條步道列為管制區，呼籲民眾不要破壞封鎖線或擅闖管制區。

根據疾管署資料，新北市再新增1例本土屈公病，為中和區福南里60多歲女性，近期未出國，8月23日出現發燒、關節痛等症狀就醫，因症狀持續且29日出現紅疹，當日至醫院就醫後通報屈公病，經8月29日、9月3日兩次採檢抗體陽轉確診，但目前症狀已緩解，接觸者均無疑似症狀。

疾管署表示，該名新增個案與8月26日公布的中和區60多歲個案居住的內南里相鄰，因2人發病前都曾前往住家附近的國強嶺步道活動，且發病日僅相隔1日，研判於國強嶺步道感染的可能性較高。

疾管署強調，衛生單位已針對2名個案的住家、活動地周邊進行孳生源清除及緊急噴藥，且已於8月30日起將國強嶺步道及周邊環境、共8條步道列為管制區域進行噴藥，提醒民眾切勿破壞封鎖線或擅闖管制區，否則可依「傳染病防治法」處6萬元至30萬元罰鍰。

今年國內累計57例屈公病，其中3例為本土病例，均居住新北市，包含中和區2例、土城區1例；另境外移入54例，感染國家為緬甸36例、泰國8例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

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