宜蘭8月確診2屈公病患者 兩人都曾到緬甸旅遊

2019-08-26 16:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣8月確診2例境外移入的屈公病病例，2例個案8月初有至緬甸探親、旅遊紀錄，宜蘭縣衛生局說，接獲個案通報後就比照登革熱疫情，啟動防疫措施，確診2例經治療後都已康復，接觸者並無症狀。

衛生局表示，本月25日接到衛福部疾病管制署通知，在宜蘭縣確診出2例屈公病例；1名患者是在8月13日從緬甸返國，回國後因倦怠、骨頭痠痛就醫，原以為市登革熱，診斷後確診為屈公病。

另1名患者則是在8月12日在緬甸就曾因發燒就醫，回台後身體出現紅疹、會癢等症狀，醫師診斷疑似登革熱症狀，8月21日通報為屈公病例。

衛生局指出，2名患者已過病毒潛伏期，經治療後均已康復，相關接觸者並無症狀出現，目前仍持續監測健康狀況；在病例確診後，隨即在患者住家附近檢查積水容器，並比照登革熱疫情展開噴藥防疫措施。

屈公病為屈公病毒引起的急性傳染病，傳播媒介為埃及與白線斑蚊，病發初期症狀與登革熱非常類似，主要症狀是突然發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛，或出現皮疹。

衛生局表示，部分屈公病患從發病開始即出現嚴重的關節痛，因會痛到身體彎曲，得名「屈公病」，據疾管署監測資料，今年截至8月26日國內共計通報2例本土屈公病個案（新北市），45例境外移入個案，含宜蘭縣3例，為10年來新高，境外移入感染地以緬甸最多。

衛生局長徐迺維強調，今年縣內境外移入登革熱或屈公病案例都較往年同期高，民眾需做好防蚊措施，返國時或返國後2週內出現發燒、頭痛、關節痛、肌痛、皮疹等疑似症狀，應主動通報衛生人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊史。

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