中和爆屈公病群聚感染 國強嶺步道封閉管制

2019-09-04 13:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今天再新增1例屈公病，患者為中和區福南里67歲女性（案2），與8月26日確診的案1（中和區內南里）住在隔壁里，都曾到住家附近的國強嶺步道活動，且發病日相近，研判兩人都在國強嶺步道感染，目前步道進行管制，衛生局呼籲民眾暫勿進入。

衛生局表示，案2潛伏期間無國外旅遊史，為本土病例，8月23日出現發燒、關節骨頭痛等症狀，當日曾就醫診斷為感冒，因症狀持續，於8月29日再度就醫通報疑似屈公病，經二次採檢後確診，目前症狀已減緩在家休養，接觸者無症狀。

衛生局說明，8月26日案1確診後，市府已針對頂南里、正南里、內南里、福南里、華新里及國強嶺步道與周邊環境進行區塊噴消，並動員鄰里孳清，同時在步道入口處立告示牌提醒民眾留意。

衛生局長陳潤秋表示，案1與案2都曾至國強嶺步道活動，步道周邊多菜園，包括內南里、福南里居民常至該區域健行、種菜，經過多次噴消與孳清，因先天地理環境多蚊，研判仍有感染風險，為保障民眾健康，已針對附近居民常進入國強嶺的8條步道進行管制，管制期間將定期進行噴消，降低蚊子密度，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

陳潤秋說，屈公病是透過斑蚊傳播的疾病，感染後會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，提醒近期曾至國強嶺步道及周邊環境活動的民眾，如出現疑似屈公病症狀，請盡速就醫或與中和區衛生所聯繫進行採檢，民眾請勿進入管制區域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法