高雄境外移入屈公病、登革熱各增1例 累計病例歷年同期最高

2019-08-21 11:54

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局今上午公布境外移入屈公病及登革熱各新增1例，屈公病累計已6例，登革熱49例，均為歷年同期最高，登革熱境外移入確診數更是去年同期2倍，衛生局強調，東南亞登革熱及屈公病疫情嚴峻，民眾前往探親、旅遊要提高警覺。

衛生局表示，新增境外移入屈公病例是旗山區永和里50多歲台籍女性，工作地於六龜區義寶里，她本月8日至18日至緬甸從事國際志工服務，同行者6人無疑似症狀。

本月18日她出現發燒、骨頭痛症狀，當日入境高雄國際機場，因發燒經機場檢疫站登革熱快篩為陰性，但經抽血檢驗確診為屈公病。

衛生局表示，全國累計37例屈公病病例，其中境外移入36例、本土1例在新北市，高雄市6例屈公病例，感染國家中緬甸佔4例、馬來西亞及泰國各1例。

新增第49例境外移入登革熱病例，是台籍外派員工，居住楠梓區惠民里50多歲男性，5月30至8月13日期間至越南洽公，返國後13日至16日前往美濃區祿興里老家，16日出現發燒、頭痛症狀，隔日就醫登革熱快篩陽性，經疾管署確診為登革熱第二型。

衛生局說，屈公病傳播媒介及模式與登革熱類似，主要是透過帶有病毒的埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而感染，2傳染病發病初期的症狀也類似，主要是發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛等。

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