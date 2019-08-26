防疫破功？上週才解除列管 新北又新增1例屈公病

2019-08-26 18:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市8月22日才解除屈公病的疫情列管，今天疾病管制署再公布新增1例屈公病，遭質疑防疫「破功」。患者為中和區內南里61歲女性，就醫後被通報登革熱，經實驗室檢出屈公病毒，已掌握接觸者11人皆無症狀。

衛生局表示，這名61歲女性於8月22日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛等症狀，當日就醫後返家，因症狀持續，隔天再度就醫通報為登革熱，後來經血液採檢，驗出屈公病毒，潛伏期間無國外旅遊史，主要在中和區住家附近活動，研判可能在中和區感染，正在釐清感染源，患者目前症狀改善，並進行居家隔離，衛生局已掌握接觸者共11人皆無症狀。

衛生局疾病管制科長許玉芬表示，第2例屈公病的發病時間是8月22日，與第1例7月21日發病相差1個多月，且第2例活動地以中和為主，理論上以人、時、地等條件判斷，不太可能是被第1例傳染，研判應是社區有潛在感染者，經蚊子叮咬後傳播，目前疫情重新列管並持續觀察。

衛生局長陳潤秋說明，市府已完成個案疫情調查及周遭環境孳生源清除，並針對該棟住戶及個案住家戶外半徑200公尺進行噴藥消毒，個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消，擴大疫情調查及健康監測，且針對頂南里、正南里、內南里、福南里、華新里等5里進行預防性噴消，同時與醫師公會合作，嚴密監控疫情發展。

陳潤秋指出，屈公病會透過蚊子叮咬社區的潛藏感染者，再叮咬人進行病毒傳播，最有效的預防方式就是「不養蚊」，民眾應主動巡視居家內外環境，依「巡、倒、清、刷」口訣，清除環境中的積水容器，出門做好個人防護措施，才能有效防止感染。

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