瑞芳高工與振沅簽署MOU 學生實作更貼近業界

2019-09-04 12:56

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市立瑞芳高工今天與引擎零件大廠「振沅有限公司」簽署合作備忘錄（MOU），合作內容包括無償提供零組件作為學生實習實作的教學資源、培育學生運用所學協助產業進行零組件組裝圖繪製，並提供相關獎助學金等，建立產學合作新高度。

瑞芳高工校長顏龍源表示，產業界常向學校詢問學生就業的意願，顯見業界對高職畢業生的人力需求相當高，這次合作結合學校機械製圖科實習課程，由振沅無償提供零組件作為實作教學材料，學生可使用公司提供的零組件，練習測量繪製成零件圖，進一步協助產業將零件圖建檔，第一年將以產出60件符合業界水準的成品為目標，並挹注實習場域與材料等所需經費，未來將有300多名學生受惠。

瑞工電腦機械製圖科主任俞名澤也說，培養機械製圖的技術常受限於資源及課程，平常學生學習機械圖面繪製僅以基礎能力為主，無法與業界真正接軌，這次合作可縮短與業界間的落差，互利共生，開創產學合作新典範。

電腦機械製圖科三年級學生蔡銘中說，能有這麼好的機會可以親自接觸業界現場第一手、最實際的技術，非常期待。

振沅位於汐止世界經貿中心工業園區，總經理洪振章表示，公司從事引擎時規零件的製造與供應20餘年，主要產品為日本、美國車系的時規張力器、導軌、齒輪、惰輪等，透過產學合作的方式，學生能將所學的技能實務操作應用在產業上。

新北市教育局表示，他們非常注重技職人才的培育除了致力推動各項產學合作及技藝技能選手培訓，今年起推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫，以五大面向養成未來技職人才，投入資源打造全國頂尖群科，推行產學合作與深化專業技能學習，以培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才，達到跨域與創新技職面向為目標，全面提升新北市技職教育品質。

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