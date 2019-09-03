麥寮風電環評又卡關！ 罕見進入第5次初審

2019-09-03 20:56

〔記者羅綺／台北報導〕德國風電大廠達德集團旗下「新瑞風電公司」計畫在雲林縣麥寮鄉中興村、三盛村、新吉村設置13座風力發電機，今天在環保署舉行專案小組第4次初審會議，但因鳥類監測不足及降載機制不完整，部分風機鄰近濁水溪出海口濕地及文蛤養殖池，且位於土壤液化高潛勢區位，環評委員一致決議「補件再審」。

新瑞風力發電公司原先規畫設立23座風機，但為了避開候鳥敏感區及文蛤養殖池，減少為13座風機。新瑞說，經過嚴謹分析，假設13座風機對濁水溪水理影響輕微；另外，洪峰及地震影響評估也指出，風機設於濁水溪南岸高灘地，也沒有結構脆弱之虞。

環評委員指出，濁水溪出海口濕地是國際鳥盟認定的重要鳥類棲息地（IBA），設立風機恐影響鳥類活動。新瑞則說，為了降低對鳥類的干擾，有於固定位置執行鳥類雷達監測，雷達監測範圍為雷達中心4公里，並輔以目視調查紀錄保育類及大型鳥類，若檢測人員發現大規模鳥類遷徙、保育類鳥種，將立即通知風場管理公司，可以在10分鐘內做出應變，降低風機轉速或停止運轉。

但環委質疑，新瑞沒有計算鳥類飛行速度，假設以每秒100公尺來計算，只要40秒就可以飛到中心點了，若要等檢測人員發現後再通報風場管理公司停止運轉，10分鐘的處理時間根本無力挽救。

環委也指出，新瑞的雷達監測並非24小時連續檢測，而是3月及9月執行72小時，1、2、5、7、10、12月份僅執行1天調查，相當於10分之1的時間有降載機制，10分之9的日子完全空白，即使鳥類通過也沒有應變方法。另外，目視調查也僅在白天進行，然而許多鳥類會在夜間遷徙，也等於沒有降載機制。

新瑞回應，不是每個風場都需要降載機制，而應該根據敏感度而定；台灣目前尚無特定機關負責發布大規模候鳥遷徙的資訊，願意從營運開始設置鳥類監測設施、建立資料。

此外，環委也質疑，編號C8及C9風機位置緊鄰文蛤養殖地，且有分割林地疑慮，應重新評估；且第18及20風機附近有台灣特有種植物「台灣蒺藜」，但新瑞卻認為台灣蒺藜不在風機基座及交通運輸路線上，施工期間不會影響珍稀植物，但卻無法提出每個風機基座範圍內有無保育類植物，因而決定嚴謹審查，新瑞需補件再審。

本案爭議不斷，將罕見的邁入第5次初審，環委同意加快審查流程，新瑞需於10月31日前送件，補充包括鳥類遷徙時的降載機制、調查各風機基座的珍稀植物分布，以及說明土方暫置區防污規畫，並修正基地沉降監測計畫。

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