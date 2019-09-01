潮州「賽神蝦」 巨無霸泰國蝦現身！

2019-09-01 20:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕賽神豬不稀奇，屏東潮州鎮公所為了擦亮泰國蝦大本營的招牌，特別舉辦「賽神蝦」活動，今天下午吸引養殖業者帶來巨無霸泰國蝦同場較勁，現場測量比長比大，奪下首屆賽神蝦冠軍的公蝦重達248公克，約是一般泰國蝦的3倍重，其個頭相當於成人的手臂，超級吸睛。

第一屆潮州賽神蝦大賽在潮州運動公園前停車場登場，並由潮州鎮水產養殖協會創會理事長潘金宙擔任裁判，公蝦、母蝦分組競賽，重量相同則比較蝦子長度，蝦子死亡或肢體形狀不完整不予計分，前3名有1000至3000元獎金。

首屆賽神蝦吸引16組業者報名，公蝦組由潘絲環248公克奪冠，曹文志235公克、黃宣荏232公克分別拿下2、3名；母蝦前3名分別為，許瑞華132公克、潘絲環119公克、曹文志114公克。

擁有超過40年養蝦經驗的潘絲環，拿下公蝦冠軍與母蝦亞軍，她說，照顧蝦子的「撇步」就是用心，泰國蝦養殖對於溫度的控制要特別敏感，溫控得宜就能讓養得好，拿下冠軍很開心，也很感謝潮州鎮公所舉辦這樣的活動，讓更多人知道泰國蝦是潮州的一大特色。

一般泰國蝦需飼養5、6個月，公蝦平均重量為2兩，母蝦約1兩多，這次比賽的巨無霸泰國蝦體型約是市售泰國蝦2、3倍，讓不少鄉親大開眼界，現場養殖業者們也表示，今年活動公布得晚，來不及把蝦子養得更大，希望明年再來一場，相信屆時會有更大的蝦王出現。

潮州鎮長周品全表示，台灣市售泰國蝦有8成來自屏東，全屏東養殖面積超過4千公頃，其中潮州鎮就是養殖大本營之一，為了要從養殖場到餐桌擴大經濟效益，公所特別辦理「賽神蝦」活動，也期待明年繼續透過比賽，帶動養殖業者交流，讓大家想到泰國蝦就會想到潮州。

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