揭密片》百元探總統級「逃生通道」 圓山密道原來通到這！

2019-09-02 11:19

〔記者簡亭宇／台北報導〕

現在觀光業競爭激烈，各業者都要想盡辦法開創新的商機，圓山飯店就利用了本身豐富的歷史，首度開放在1973年蔣中正時期建造的逃生密道，讓一般民眾用100元，就能揭開歷史神秘的面紗，體驗「總統級」的景點。

圓山飯店共有兩條密道，都是為了因應戰爭攻擊時，國家元首緊急逃生時使用，這次開放的是西側密道，總長共85公尺，其中最具特色的是密道內有一條逃生用溜滑梯，用復古磨石子打造，沿路還裝了52盞逃生燈，一路通到底會從劍潭公園出來，而另一條未開放的東側密道，則是通往823紀念公園。

開放給民眾參觀後，每個導覽場次都人數爆滿，也有許多家長帶著小朋友來走「總統走過的路」，民眾說：「我覺得這邊非常新奇，所以特別帶我的小孩來參觀，可惜溜滑梯不能溜，小孩有點失望。」另外也有日本、韓國來的旅客，特地來此參觀，看看不一樣的台灣歷史文化。

這個密道導覽活動，每天共有6個場次，圓山大飯店公關推廣部門協理陳愷璜說：「目前9月開放報名的場次已全數額滿，有許多想現場報名的民眾都無法參觀，所以已經開放10月份網路報名。」有興趣的民眾不妨提前預約，以免向隅。

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