他整理照片驚見一張「有身無頭」…嚇出冷汗

2019-09-01 08:39

〔記者謝介裕／南投報導〕喜愛拍照的李姓男子，利用今天星期假日整理自己所拍的照片時，赫見1張在南投市區所拍的街景，疑似出現「有身無頭」的靈異照，心裡嘀咕著表示，難不成也將「阿飄」、「好兄弟」一起拍進來?把自己也意外嚇出一身冷汗﹗

民俗專家廖大乙說，李某將照片給他看時，便瞧見車輛往來的分隔島及人行道之間，好像有個無頭的身影，且雙腳作勢往前走，真的讓人覺得有點頭皮發麻，很難不與靈異事件聯想在一起。

不過，他定下心再仔細觀看照片，發現連分隔島中間的路標也模糊不情，加上時下修圖科技十分進步，因此，也懷疑有可能是透過電腦合成或重複曝光手法，才形成此靈異現象吧﹗

廖大乙進一步表示，國曆8月29日即是農曆7月29日「鬼門關」的日子，暫且不論該照片是否被動過手腳，單就民俗輪迴觀點而言，代表照片中的「人」，極可能因交通意外亡故，而藉由照片透露「求渡」之意，拍到該照片的李姓男子，也無須太過擔憂，只須秉持虔誠之心協助超渡即可，不過，這是見仁見智的問題，信者恆信，不信者恆不信!

南投縣警察局交通隊指出，今年1至7月，全縣發生的交通事故，總共有9570件，其中，造成29人死亡、5104人受傷，不遵守交通號誌及超速則是事故發生的2大主因，警方提醒民眾，與其想一些怪力亂神之事，倒不如多多注意交通安全及法規，還比較來得務實。

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