砂石廉政平台國際觀摩出現靈異照？ 原來是…

2019-05-09 16:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署結合廉政署、經濟部水利署，今天在濁水溪囚砂區疏濬工程，舉辦「南投地區砂石廉政平台國際觀摩會」，現場有印、菲兩國官員和學者觀摩，主辦單位提供媒體的照片卻出現「靈異現象」，頭與身體不合，引發討論，推測是相機晃動、使用慢速快門等原因造成。

「南投地區砂石廉政平台國際觀摩會」選在第四河川局的濁水溪囚砂區疏濬工程現場舉行，包括檢方、廉政署、水利署、縣調站外，還有南投縣環保局、警察局、政風處、工務處、與集集鎮鎮長、鹿谷鄉鄉長等與疏濬有關的單位都到場。並有印尼和菲律賓官員和專家學者也到場觀摩。

觀摩會後，主辦單位提供照片和文稿資料給媒體，照片卻出現靈異現象，頭部與身體不合，或是頭與身體出現晃影。

南投地檢署說，照片由水利署第四河川局提供，可能沒有放大看過，不知出現NG照，後已抽換為「正確版」照片。

據了解，很多靈異照片都是拍照時無心造成的，像相機晃動、長時間曝光、使用慢速快門、重複曝光、物體反光流光等多種因素。

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