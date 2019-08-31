水溝蓋變身文創品 彰化青年返鄉新創意！

2019-08-31 16:36

〔記者林良哲／彰化報導〕在路旁隨處可見的水溝蓋，竟能成為文創商品！彰化市公所設立「青年事務中心」，為青年打造專屬的舞台，展現創意來營造商機。有年輕人以彰化市公所的水溝蓋為創意來源，以水泥做為材料，製作出「小型」水溝蓋，獲得市長林世賢的青睞，當場訂購300個來做為推廣贈品。

「這麼小的水溝蓋正好可以做為印台！」林世賢表示，年輕人擁有無限的創意，但必須有足夠的機會與空間，讓他們得以發揮，市公所為提供彰化青年有一處專屬的發展活動據點，決定將中華路57號的「古月民俗館」轉型，並闢設為「青年事務中心」。

林世賢強調，彰化要迎向未來，年輕人正是相當重要的族群，青年事務中心的設立，可望成為他（她）們發揮所長的「灘頭堡」！

目前「青年事務中心」已經開幕，林世賢與多位年輕的「職人」共同簽訂進駐合作意向書，這是由金工、皮件、漆藝、插畫、水泥等職人共同組成，他們並於現場展示各式各樣的創作品，風格豐富多元。

林世賢說，借助年輕人的創意思維及多元視角，讓彰化繁榮再現，而鼓勵青年創業，未來將提供包括古月民俗館以及彰化台鐵員工舊宿舍「洞洞屋」的空間，作為創業基地，號召職人進駐，讓不同領域的年輕人才及團隊，在此發揮所長。

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