彰化埔心違章工廠失火燒光光 民眾：老天有眼

2019-08-29 19:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化埔心鄉塑膠工廠昨大火，至今傍晚為止仍在作殘火處理，一整天員林、溪湖地區煙塵瀰漫，空氣品質奇差無比。

這把火同時燒出民眾怒火，出事的工廠屬於違章工廠，入夏以來，週邊民眾質疑工廠利用夜間燒塑膠廢料，臭氣衝天，鄉長張乘瑜多次會同民眾獲取證據未果。昨天工廠發生大火後，有民眾在網路留言「活該」、「老天有眼」。

今年以來彰化縣已發生12起工廠大火及2起工廠氣爆意外，其中不少都是違章的農地工廠，昨起火的塑膠工廠也是其中之一，居民希望縣府正視違章工廠的消防安全問題。

這間工廠位於埔心鄉永坡路，這是一間蓋在農地的違章工廠，專門生產鞋底材料，該工廠領有臨時工廠登記證，內部設有消防設施，今年8月5日剛通過消防檢查。

昨天深夜睡在廠房內的負責人被消防警報吵醒，急忙起來滅火，但火勢太大撲滅不及，火勢迅速蔓延，消防隊3點19分獲報趕到現場，整間鐵皮屋已陷入火海，但內部堆置大批塑膠原料，火勢一直到清晨5時38分才獲得控制，惟工廠外又有一橡膠原料堆置區，撲滅不易，到今天傍晚仍在作殘火處理。

整場火災雖未造成人員傷亡，但濃濃的黑煙直竄天際，造成埔心、員林、永靖、溪湖等鄉鎮，一整天空氣品質惡化，居民都不敢外出持續活動。

當地居民表示，這間違章工廠在地方算「惡名昭彰」，工廠沒有煙囪，卻經常傳出惡臭，週邊居民受不了，向公所檢舉，鄉長張乘瑜多次會同居民到週邊勘查，可惜無法入內取得關鍵證據。工廠付之一炬，還有民眾在網路上貼文「老天有眼」、「活該」。

對於違章工程消防安全，消防局長蕭嘉政表示，違章工廠雖地目違法，但該有的消防安來一項都不能少，樓地板面積只要超過150平方公尺（約50坪），就須設置室內消防栓，連帶還須設置消防專用蓄水池、緊急電源等必要設備，設施完成後必須接受檢查，若不合格，消防局會開出勸導單，一再勸導無效就會開罰。

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