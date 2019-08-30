年度大潮來了！彰化今起4天嚴防海水倒灌

2019-08-30 17:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕年度大潮來襲！根據中央氣象局天氣訊息，今年8月至9月是全台和離島的年度大潮季節，伴隨大潮來臨，台灣西南部縣市沿海低漥地區會造成海潮淹水，彰化縣是警戒縣市之一，中央氣象局表示，今天（8月30日）到9月2日，即農曆8月1日到4日，為大潮時期，彰化縣臨海鄉鎮市須注意防範海水倒灌。

連日來中部地區忽晴忽雨，氣候不穩定，今天上午彰化縣一度出現大太陽，時間維持不久，很快轉成陰天，下午明顯轉壞，天空烏雲密佈，雲層很厚，厚厚的雲層讓天氣顯得更加詭譎，隨時都可能下起滂沱大雨。

中央氣象局副局長鄭明典在臉書貼文提醒大家，每年夏秋交替期是台灣年度大潮期，由於受到月亮、太陽和地球間天文引力作用，海水潮汐高度產生週期性的升降，又因為月亮、地球自轉、公轉軌道位置的不同，較高的潮汐高度多發生在朔、望以及特定季節。

根據氣象局發布訊息，一連4天彰化縣出現最大滿潮時間是今天上午10點30分、明天（8月31日）上午11點17分、後天（9月1日）中午12點4分、大後天（9月2日）中午12點53分。

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